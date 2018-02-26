В минувшую пятницу распространилась новость о том, что в Азербайджане закрывается приют AARS – единственный приют для бездомных животных, функционировавший на спонсорские вливания в течение 9-ти лет. По словам сотрудников приюта, финансирование приостановлено, и приют доживает последние дни. Официальное закрытие 28 февраля.

Осталось всего 2 дня. А, тем не менее, судьба животных (на данный момент их в приюте около 200) по-прежнему не решена. Сотрудники приюта обращаются через социальные сети к гражданам страны с просьбой пристроить кошек и собак, но желающих очень мало. Некоторых удалось пристроить, а что будет с остальными – неизвестно на данный момент никому.

Тема закрытия приюта стала самым настоящим ударом для всех любителей животных, для волонтеров, которые в течение многих лет помогали как приюту AARS, так и многим другим небольшим частным приютам, в которых животных спасали от отстрелов, травли и издевательств.

Стоит отметить, что сотрудники Центра сами неоднократно забирали животных с улиц, немедленно выезжали на вызов, если узнавали о сбитых машинами животных. Сотрудники Центра, прошедшие специальную подготовку, выезжали за пострадавшими животными, доставляли их в клинику, проводили необходимое обследование, лечили, стерилизовали и после – если, конечно же, не находилось желающего забрать животное к себе, отпускали в привычные места обитания. В приюте были так же и постоянные жители – кошки и собаки, которых постепенно пристраивали на благотворительных ярмарках, через социальные сети. Благодаря спонсорской поддержке гражданина Ирана Ахадпура Хангах (M.Ahadpour Khangah), идею создания приюта AARS удалось воплотить в реальность. А.Хангах не просто вложил капитал в земельный участок, а потратил огромные средства на то, чтобы построить в приюте ветеринарную клинику.

Что случится через пару дней, когда приют будет окончательно ликвидирован, не знает никто. Хотя многие догадываются: скорее всего, животных просто усыпят. Эта страшная догадка сегодня будоражит очень многих пользователей социальной сети Фейсбук. Люди массово делятся призывами о помощи, пытаются создать группы финансовой помощи для приюта, призывают помочь в закупке кормов. Возможно, если финансы будут поступать, то обитатели приюта еще какое-то время останутся в живых. Но временное финансирование – это, конечно же, не выход. Нужны постоянные финансовые влияния – для того, чтобы приют работал в полную силу.

«Минвал» неоднократно поднимал темы о спасении бездомных животных, публиковал факты жуткого живодерства, таким образом призывая общественность вспомнить о милосердии. Мы приводили в пример соседние страны, в частности, Турцию, где реально работают законы и бездомные животные им охраняются так же как и люди.

Мы пытались посредством своих статей и заметок достучаться до чиновников, которые по закону жанра должны были проявить интерес к судьбе братьев наших меньших, погибающих от голода и страшного человеческого фактора, и, естественно, помочь в благом деле их спасения.

Но чуда не случилось, чиновники нас не услышали. Отстрелы – которые, вроде бы, попали под гриф запрета, по-прежнему продолжаются, о чем свидетельствуют многочисленные публикации в социальной сети Фейсбук – с фото- и видео-фактами.

Да, в Азербайджане ужесточили штрафы за жестокое обращение и убийство животных, но большинство трагических случаев пропускается сотрудниками правоохранительных органов сквозь пальцы, и ожидаемые меры не принимаются. Заявления, написанные гражданами в полицию, чаще всего не рассматриваются, так же как и ничем заканчиваются обращения граждан в суды.

Получается, что Закон о защите животных снова остался только на бумаге, и совсем не мешает истреблению и уничтожению?

Значит, Азербайджан – прогрессивная и богатая нефтяная страна, тратящая сотни миллионов манатов на различные спортивные мероприятия, не в состоянии решить эту наболевшую многолетнюю проблему гуманным путем? К примеру, открытием муниципальных приютов, привлечением спонсоров – тех же госчиновников, загребающих немалые барыши, депутатов, имеющих доходный бизнес (и даже не скрывающих этот факт) – в частности, ресторанный и строительный? И почему в таком случае – в рамках той же госпрограммы – не выделить несколько участков земли для создания приютов? Почему бы государству не работать в одной команде с народом, которые всегда помогали в благом деле спасения братьев наших меньших? Ведь, если рассудить, это спонсорство не будет вечной обузой, потому что при грамотном подходе к решению проблемы, бездомных животных лет через 10-15 уже не останется, потому что стерилизованные особи не смогут произвести потомство, а жизненный срок кошек и собак (к сожалению), очень мал. И постепенно – не отстрелами и отравой, а благодаря милосердию термин «бездомные животные» останется в прошлом – как страшный сон того времени, в котором они пытались выжить – во что бы то ни стало.

Обычная «отмазка» чиновников – дескать, в казне нет денег на такие дорогие программы. Просто удивительно! Цена на нефть растет, манат по отношению к доллару стабилен, согласно отчетам, заработок страны на «черном золоте» стремительно растет. Но, тем не менее, почему-то нет денег ни на реставрацию особняка З. Тагиева, ни на содержание приюта для бездомных животных, лечение тяжелобольных граждан, ни на другие важные и нужные – а главное, благие – дела.

Азербайджанские госчиновники и олигархия очень много и громко любят говорить о своих достижениях (реальных или нет – не важно). Они разъезжают на статусных автомобилях, фотографии их многомилионных вилл распространяются в Интернете. Отпрыски этих чиновников похваляются крутыми «тачками» в собственном автопарке и коллекцией яхт на Бора-Бора, пачками долларов и золотыми украшениями, инкрустированными бриллиантами. Значит, на все это деньги есть? А на строительство и содержание приютов, получается, что нет?

И мы хотим задать еще один вопрос: почему бы хотя бы малую толику от миллионов, конфискованных у проштрафившегося чинуши (а их в последнее время немало было разоблачено и снято с должностей) не пустить на спасение бездомных животных? Ведь не из госказны в этом случае деньги бы на постройку и обустройство приютов тратились? И имидж страны, пропагандирующей МИЛОСЕРДИЕ, был бы совсем другим. И перед соседними странами, давно решившими проблему бездомных животных гуманным путем, не придется глаза опускать, в частности, перед братской Турцией, где за убийство животного дают наказывают тремя годами лишения свободы.

А пока страшно и стыдно. И обидно – до слез. 200 животных могут усыпить, 200 ни в чем не повинных душ будут лишены главного дара Божьего — жизни. А все потому, что госчиновники наши не сколько не могут, сколько НЕ ХОТЯТ пачкать свои руки. Зато сколько поганых рук отстрельщиков, выполняющих приказы чиновников от ИВ запачкано кровью несчастных животных, известно только нам, сердобольным гражданам страны, не жалеющим последнего куска для собаки, живущей в подворотне….

Яна Мадатова

Minval.az