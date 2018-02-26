Охрана природы не должна быть делом только лишь правоохранительных органов, министерства экологии и природных ресурсов или чиновников.

Об этом заявил журналистам министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Гусейн Багиров.

По его словам, те, кто вырубают и тайно вывозят деревья, являются обычными гражданами: «Здесь речь идет о воспитании и ценностях».

Министр также затронул ущерб, причиненный природе бизнесменами. Он отметил, что бизнесмены должны осознавать это и не проводить работы на территориях зеленых насаждений.

«Министерство предотвращает подобные факты в рамках своих полномочий. В случае, когда совершивший деяние неизвестен, мы обращаемся в полицию, они расследуют факт и наказывают правонарушителя. В последние два года за значительный ущерб применялись суровые наказания», — цитирует его Репорт.