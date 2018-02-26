Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин считает, что санкции, введенные западными странами в отношении России, не будут отменены вовсе. Об этом он заявил в интервью изданию «Коммерсант».

На вопрос о том, надолго ли введены санкции, Рогозин сказал следующее: «Навсегда. Возрождение национального самосознания России обычно приводит и к быстрому росту ее физических сил. На уровне инстинкта на Западе это никогда никому не нравилось. Санкции — это реакция старого матерого врага на наше усиление. И сняты они будут только в случае, если мы снова станем слабыми. Потому для нас санкции — это шанс проявить лучшие черты нашего национального характера».

При этом он отметил, что импортозамещение в оборонном комплексе идет мощными темпами. «Всего с 2014 года мы заместили украинскую продукцию более чем в ста образцах вооружений и военной техники, по продукции стран НАТО и ЕС — образцов вооружений, по которым были спланированы и проведены мероприятия импортозамещения, еще больше — около 200, — сказал Рогозин. — В 2017 году ни одного факта срыва выполнения гособоронзаказа из-за ограничений в поставке иностранных комплектующих не было, все эти комплектующие были заменены разработанными российскими аналогами».