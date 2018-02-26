Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии почтения памяти жертв трагедии.
У мемориала памяти жертв трагедии был выстроен почетный караул.
Президент Ильхам Алиев возложил венок к памятнику, почтил память жертв трагедии.
Цветы к памятнику возложили Первый вице-президент Мехрибан Алиева, премьер-министр Артур Раси-заде, председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов и глава Администрации Президента Рамиз Мехтиев.
В церемонии приняли участие представители государства и правительства, депутаты Милли Меджлиса, министры, руководители комитетов и компаний, главы религиозных конфессий, а также жители Ходжалы, которым удалось спастись от бойни.
Участники церемонии возложили к памятнику цветы.