Мэр Киева Виталий Кличко случайно «создал» новый ораторский перл.

В эфире телеканала «NewsOne», отвечая на вопрос от телезрителя о том, что будут делать киевские власти с аркой Дружбы народов и монументом Родина-Мать, Виталий Кличко заявил, что важно не разрушать, а создавать новые памятники и символы, чтобы они «угрожали» городу.

«Нам необходимо создавать, а не разрушать. Создавать новые объекты, открывать новые улицы, создавать новые памятники, если необходимо — новые символы нашего города для того, чтобы они действительно «угрожали»…», — сказал Кличко, быстро исправив себя на «украшали».