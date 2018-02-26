Дипведомство Чехии готово к переговорам с МИД Турции о выдаче задержанного полицией в Праге в ночь на воскресенье бывшего сопредседателя сирийской курдской партии «Демократический союз» Салиха Муслима.

Как передает РИА Новости, об этом сообщила журналистам представитель ведомства Михаэла Лагронова.

По данным чешского ТВ, в воскресенье о задержании Муслима сообщил во время выступления на митинге в провинции Шанлыурфа турецкий президент Тайип Эрдоган. «Задержан глава партии «Демократический союз». Надеемся, что Чехия передаст его Турции», — сказал Эрдоган.

«Пока этот вопрос решается полицией, а также минюстом, поскольку на задержанного был выдан международный ордер на арест. Возможно, переговоры (о выдаче) пройдут также по линии дипведомств. Это логично, что турецкий министр захочет говорить об этом с нашим министром», — сказала представитель чешского МИД Лагронова, добавив, что пока такой телефонный разговор не запланирован.

МВД Турции в начале этого месяца включило Муслима в список особо опасных преступников. Он обвиняется в попытке посягательства на целостность и единство Турции, а также в ряде других тяжелых преступлений. За помощь в поимке Муслима ведомство объявило денежную награду в размере около 1 миллиона долларов.