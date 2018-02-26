«Азербайджан сегодня – сильное и независимое государство, которое пользуется авторитетом не только в своем регионе, но и на мировой арене. Азербайджанская Республика является членом таких международных организаций, как ООН, Совет Европы, ОБСЕ, ОИС, у страны сформирован положительный политический имидж, а ее экономика растет внушительными темпами. Азербайджан пытается построить с другими государствами взаимовыгодные партнерские отношения. Но есть одна проблема, которая по-прежнему не решена, и это является болью азербайджанского народа. Это нагорно-карабахский конфликт, а также лишения, с которыми в результате разыгравшейся драмы пришлось столкнуться многим азербайджанцам».

Об этом говорится в статье под названием «Безразличие к трагедии в Ходжалы неприемлемо» на сайте «Независимой газеты».

«История конфликта известна, как и позиции сторон. По мнению представителей Азербайджана, проблема не решается из-за того, что Армения пытается выставить себя в качестве жертвы, а с другой стороны, мировые центры сил очень часто прибегают к политике двойных стандартов. Последнее обстоятельство наглядно демонстрирует факт того, какое мощное санкционное давление было осуществлено на Россию после присоединения к ней Крыма, тогда как к Армении никаких санкций в связи с занятием территории Нагорного Карабаха до сегодняшнего дня так и не было применено. Тем не менее азербайджанское правительство и диаспора не оставляют попыток донести миру правду о нагорно-карабахском конфликте и одной из его самых ужасных страниц – Ходжалинской трагедии.

Трагедию, произошедшую ровно 26 лет назад в Ходжалы, жители Азербайджана называют ходжалинским геноцидом. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские отряды при помощи своих покровителей совершили нападение на город Ходжалы. Результатом стала массовая резня мирного безоружного населения. 613 человек, включая стариков, детей, беременных женщин, тогда подверглись агрессии вооруженных бандитов и были убиты с особой жестокостью. Еще 150 жителей Ходжалы пропали без вести, а 1275 человек были взяты в плен и подверглись пыткам.

«Ходжалинская трагедия приравнивается к геноциду в ходе Холокоста в Гернике и Хатыни, – говорится в обращении председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислама Аллахшукюра Пашазаде к мировым религиозным лидерам, международным организациям и Европейскому суду по правам человека, распространенном на днях в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида. – В результате агрессии Армении против Азербайджана азербайджанский народ на своих родных землях подвергся этническим чисткам, физическому и моральному террору, армянские экстремисты оккупировали 20% территории Азербайджана. Более миллиона азербайджанцев были изгнаны со своих родных мест, на земле Карабаха были уничтожены исторические, религиозные и культурные памятники. Но, несмотря на произошедшее 26 лет назад, террористы так и не наказаны за свои преступления, еще не выполнены четыре резолюции Совета Безопасности ООН».

По словам председателя Управления мусульман Кавказа, в мире не должно быть безразличного отношения к агрессии, с которой столкнулся Азербайджан, и возникшей в результате этого проблеме беженцев и вынужденных переселенцев. «В очередной раз обращаясь к мировым религиозным лидерам, парламентам, международным организациям и Европейскому суду по правам человека, призываем их дать принципиальную политическую и правовую оценку агрессии и зверствам против азербайджанского народа, признать преступление, совершенное в Ходжалы, геноцидом», – отметил Пашазаде.

Действия, совершенные против населения в городе Ходжалы – этнических азербайджанцев, – согласно международным правовым документам, квалифицируются как геноцид и в соответствии с принципами международного права являются преступлением против человечества. Налицо направленность этого преступления именно против азербайджанской национальной группы, а это наряду с наличием особого намерения является основным признаком геноцида.

Парламенты Мексики, Турции, Колумбии, Гватемалы, Перу, Иордании, Гондураса, Джибути признали геноцид, учиненный против азербайджанцев. Также события в Ходжалы признали преступлением против человечества Пакистан, Судан, Израиль, Чехия, Парламентская ассамблея Исламской конференции, более 20 американских штатов. Однако сегодня важная задача для будущего человечества – это признание Ходжалинского геноцида на государственном уровне.

Ходжалинский геноцид – самое тяжкое преступление, совершенное против азербайджанцев в конце ХХ века. Его признание со стороны мировой общественности позволит привлечь к ответственности виновных в этой трагедии. А в Азербайджане полагают, что приказ о расправе над жителями Ходжалы был дан нынешним президентом Армении Сержем Саргсяном, который в 1992 году был начальником штаба армянских вооруженных формирований в Нагорном Карабахе.

Нужно помнить, что замалчивание подобных событий, безразличие к ним и безнаказанность их организаторов могут привести к повторению подобных ужасных трагедий в других точках планеты. Это большая угроза, большой вызов, борьба против которого должна вестись совместными усилиями, решительно и по разным направлениям», — говорится в статье.