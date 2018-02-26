В стамбульском районе Багчылар 25 февраля состоялась церемония открытия азербайджанского парка дружбы и мемориала памяти жертв Ходжалинского геноцида.

Как сообщает АПА, площадь парка, разбитого совместными усилиями муниципалитетов города Стамбул и района Багчылар, а также Генконсульства Азербайджана, составляет 0,33 гектара.

Выступивший на церемонии открытия глава муниципалитета Багчылар Локман Чагрычы отметил, что мемориал воздвигнут с целью увековечения памяти как жертв Ходжалинского геноцида, так и всех шехидов Азербайджана и Турции.

Глава городского муниципалитета Стамбула Мевлут Уйсал отметил стратегические и братские отношения двух стран. “Азербайджан и Турция обладают единой географией. Протекающие в регионе процессы призывают нас е еще тесному сотрудничеству наших лидеров и стран. Мемориал призван сохранить историю. Пусть наши азербайджанские братья будут уверены, что мы скорбим вместе с ними в карабахском вопросе и желаем скорейшего освобождения земель от оккупации».

Выступивший губернатор Стамбула Васип Шахин также отметил значимость открытия парка и мемориала жертвам Ходжалы.

Помощник президента Азербайджана по общетвенно-политическим вопросам Али Гасанов дал высокую оценку азербайджано-турецким отношениям. Он выразил уверенность, что разбитый в Стамбуле азербайджанский парк Дружбы послужит еще большему сплочению будущих поколений и станет напоминаем каждому посетителю о вечном братстве двух народов.

А.Гасанов осудил равнодушие и игнорирование мировым сообществом исторических фактов, разоблачающих ложные и клеветнические утверждения армян, которые на протяжении более 200 лет использовались империалистами для реализации собственных планов. А.Гасанов в своем выступлении перечислил множество исторических фактов относительно изгнания армянами тюрков с исторических земель, учиненных ими актов геноцида и этнических чисток.

Помощник президента Азербайджана призвал мировые страны раскрыть свои архивы для объективной оценки исторических вопросов.

В завершение в знак открытия парка и мемориала была перерезана лента, после чего участниками были посажены саженцы на территории парка.