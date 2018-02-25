Книга с мемуарами бывшей первой леди США Мишель Обамы выйдет в свет 13 ноября текущего года. Об этом, как пишет «Лайф», сообщили официальные представители Обамы.
Книга с мемуарами бывшей первой леди США Мишель Обамы выйдет в свет 13 ноября текущего года. Об этом, как пишет «Лайф», сообщили официальные представители Обамы.
Дата: 2018/02/25 23:36
Раздел: Мир
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