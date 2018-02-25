Пять незаконных вооружённых формирований (НВФ) создали в Восточной Гуте единый центр руководства. Об этом заявили в Центре примирения враждующих сторон в Сирии.
В центре отметили, в Восточной Гуте «продолжается обострение обстановки».
«В данном анклаве вооружёнными формированиями «Джейш Аль-Ислам», «Джабхат Ан-Нусра», «Ахрар аш-Шам», «Фейлак Ар-Рахман» и «Фаджр Аль-Умма» создан единый центр руководства действиями группировок», — говорится в сообщении, которое цитирует «RT».
Подчёркивается, что вооруженные группировки в Восточной Гуте «продолжают блокировать возможность выхода мирного населения».