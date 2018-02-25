Мультикультурализм и толерантность — самые большие достояния азербайджанского народа. Азербайджан является местом, где представители разных культур и религий живут в мире и гармонии.

Как сообщает Trend, об этом во время встречи с делегацией Американского еврейского комитета во главе с президентом Джоном Шапиро сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Отметив, что в последние годы Азербайджан проводит многочисленные глобальные мероприятия, посвященные межрелигиозному и межкультурному диалогу, Мамедъяров подчеркнул важность Международного гуманитарного форума и Форума по межкультурному и межрелигиозному диалогу, состоявшихся по инициативе Азербайджана.