Федерация спортивного боулинга Азербайджана 25 февраля в Бакинском развлекательном центре провела пятый тур чемпионата Азербайджана по боулингу.

Как сообщил пресс-секретарь федерации Наир Алиев, в Лиге А победу отпраздновал Вусал Джафаров. На второй строчке оказался Эльхан Фейзуллаев и, наконец третье место на пьедестале занял Рамиль Гамидов.

В Лиге Б первым стал Афиг Агаев. Вторая позиция за Фаридом Адигезаловым. Ну, а «бронзу» заработал Озал Алескерли.

Отметим, что все победители получили ценные призы от спонсоров тура – Торговой марки «Энергетический шоколад Заряд» и компании Part-A-Part («Большой праздник»).

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