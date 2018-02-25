25 февраля в связи с 26-й годовщиной Ходжалинского геноцида представители еврейских религиозных общин в Азербайджане посетили памятник «Зов матери», возведенный в память о жертвах геноцида.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, от имени еврейских религиозных общин в Азербайджане к памятнику, воздвигнутому в память о наших соотечественниках, ставших шехидами в Ходжалы, был возложен венок. К памятнику также был возложен венок от Американского еврейского комитета.

Затем были прочитаны молитвы за упокой душ жертв Ходжалинского геноцида.

Председатель Религиозной общины горских евреев Баку Милих Евдаев сказал: «Если представителей одного народа, одной нации убивают за национальную принадлежность, то это – геноцид. Беспощадный геноцид, учиненный 26 лет назад против безоружных азербайджанцев, включая женщин, детей, стариков, никогда не будет забыт».