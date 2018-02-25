Центр по развитию человеческого капитала Азербайджана INDEX подготовил видеоролик «Будь голосом Ходжалы», посвященный 26-й годовщине геноцида в Ходжалы.

Как сообщает Report, главная цель проекта донести правду о трагических событиях до внимания мировой общественности.

«Голосом Ходжалы» стали иностранные студенты, обучающиеся в Стамбуле, которые добровольно приняли участие в проекте и подчеркнули, что эта резня была осуществлена не только против Азербайджана, но и против всего человечества.

Геноцид в Ходжалы стал одним из самых кровавых страниц в истории Азербайджана.

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 г. армянские вооруженные силы напали на беззащитный город. Город до 5 утра 26 февраля был оккупирован. В результате зверства армян были убиты 613 человек (106 женщин, 63 ребёнка, 70 стариков). 487 человек были покалечены, 1275 человек попав в плен, подверглись уму не постижимым армянским мучениям, оскорблениям и унижениям.

О судьбе 150 человек все еще ничего неизвестно. 8 семей было уничтожено полностью, 24 ребенка потеряли обоих родителей, а 130 детей — одного из родителей.