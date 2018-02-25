В Нидерландах и Швеции почтили память жертв Ходжалинского геноцида.

Акция памяти 613 жертв зверств армянских войск прошла в Гааге у памятника жертвам Ходжалинского геноцида по инициативе Азербайджано-турецкого общества культуры Нидерландов.

Согласно информации «Анадолу», в мероприятии приняли участие временный поверенный в делах посольства Турции в Гааге Альпер Юксел и временный поверенный в делах посольства Азербайджана Джелал Мирзоев.

Мероприятие началось с минуты молчания и чтения Корана. Затем участники возложили цветы к памятнику жертв геноцида в Ходжалы.

Участники акции осудили агрессию Армении против Азербайджана, призвав к деоккупации азербайджанских земель.

Обращаясь к участникам акции Альпер Юксель подчеркнул, что Турция разделяет боль Азербайджана.

«Мы и сегодня ощущаем в сердцах боль трагедии, произошедшей 26 лет назад в Ходжалы, осуждаем виновников этого бесчеловечного преступления. Шехиды Ходжалы – наши шехиды. Желаем упокоения душам погибших», — сказал турецкий дипломат.

Глава Азербайджано-турецкого общества культуры в Нидерландах Илхан Ашкын напомнил, что многие страны уже признали событий в Ходжалы в качестве акта «геноцида».

Память жертв Ходжалинского геноцида почтили также участники акции протеста у здания шведского парламента в Стокгольме.

Протестующие держали в руках плакаты с фотографиями убитых в Ходжалы, в том числе, женщин и детей. Демонстранты информировали прохожих о трагедии.

Председатель шведско-азербайджанской федерации Саттар Севигин отметил, что трагедия, произошедшая 26 лет назад, никогда не будет забыта. «Мы собрались, чтобы почтить память погибших. Акции протеста проводятся ежегодно. Мы хотим, чтобы преступление, произошедшее 26 лет назад, всегда оставалось в памяти людей», — сказал Севигин.