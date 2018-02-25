25 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с президентом Американского еврейского комитета Джоном Шапиро.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, отметив, что для представителей еврейской общины в Азербайджане созданы очень хорошие условия, президент Американского еврейского комитета Джон Шапиро подчеркнул, что это является примером и для других стран.

Констатировав, что встречи с делегацией Американского еврейского комитета носят традиционный характер, Президент Ильхам Алиев отметил их эффективность. Глава государства сказал, что в нашей стране обеспечены все условия для свободной и благополучной жизни представителей еврейской общины, как и представителей других народов и общин. Президент Ильхам Алиев отметил, что представители еврейской общины являются активными членами азербайджанского общества, привержены своим традициям и вносят вклад в развитие нашей страны, а также распространение реалий Азербайджана в мире. Глава государства подчеркнул, что сегодня в Азербайджане царят мультикультурализм и толерантность, и эта атмосфера является нормой жизни в нашей стране.

В ходе беседы было выражено удовлетворение развитием азербайджано-американских и азербайджано-израильских связей.