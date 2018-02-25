Причиной падения артиста «Цирка Мстислава Запашного» с высоты во время выступления в Элисте стал незакрепленный карабин.

Об этом сообщил РИА Новости заместитель директора по организации гастролей цирка Парвиз Гаджиев.

Администратор труппы Сергей Белинский ранее рассказал РИА Новости, что артист «Цирка Мстислава Запашного» Антон Мартынов сорвался с высоты в пять–шесть метров во время выступления в Элисте и получил серьезную травму головы и различные переломы, он находится в реанимации.

«Это человеческий фактор, не был закреплен карабин, и во время финального трюка ремень вышел из карабина. Сам карабин был застегнут, но чтобы его закрепить, нужно закрутить страховочную шайбу, что не было сделано», — пояснил Гаджиев и добавил, что артисты полностью сами готовят и закрепляют свое снаряжение, не доверяя это никому из сотрудников цирка.

По словам заместителя директора, врачи решили не оперировать артиста, а также не транспортировать его куда-либо, чтобы избежать дополнительного стресса для организма. Как рассказал Гаджиев, ухудшения состояния Мартынова не наблюдается, он «чуть-чуть» идет на поправку.

После происшествия был созван консилиум врачей, в котором участвовали специалисты из Калмыкии, Астрахани, Москвы и Германии.

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