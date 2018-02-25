Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел первый этап вступительных экзаменов в магистратуру высших учебных заведений и Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА).

Как передает Report со ссылкой на пресс-службе ГЭЦ, первый этап вступительных экзаменов в магистратуру прошел в 5 городах республики — Баку, Нахчыване, Гяндже, Лянкяране, Мингячевире, в целом экзамен был проведен в 38 зданиях.

Во всех зданиях экзамен начался одновременно и продолжался 2 часа 30 минут.

Для управления экзаменационным процессом в ГЭЦ действовал оперативный штаб. Экзамен во всех зданиях был проведен в соответствии с инструкциями, бакалаврам были созданы все необходимые условия для демонстрации своих знаний.

С 26 февраля в ГЭЦ будет проведена обработка карт ответов и экзаменационных протоколов. Результаты экзамена будут известны в течение ближайших 2-3 дней.