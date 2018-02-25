В рамках 26-ой годовщины Геноцида мирного азербайджанского населения в Ходжалы в Украине проводятся самые различные просветительские мероприятия, организованные азербайджанской диаспорой в этой стране.

Как сообщает «Минвал», одно из таких мероприятий провела Объединенная диаспора азербайджанцев Украины (ОДАУ). Состоялось оно 24 февраля в международном аэропорту Борисполь. Активисты ОДАУ раздали в в этом международном аэропорту свыше 2000 буклетов, в которых содержалась полная информация о Геноциде в Ходжалы. Кстати, активное участие в процессе раздачи буклетов принимал и руководитель ОДАУ Хикмет Джавадов.

Важно подчеркнуть, что информация о Геноциде в Ходжалы в буклетах была на украинском языке. Также важно отметить, что акция эта была санкционированной, разрешенной со стороны руководства аэропорта Борисполь. В получении разрешения на ее проведение важную роль сыграл руководитель украинского представительства госконцерна AZAL в Украине Яшар Амиров.

Интересно, что проведению данной акции пыталась помешать армянская сторона. Они пытались воспрепятствовать раздаче буклетов, посвященных рассказу о Геноциде в Ходжалы, после чего обратились с жалобой к руководству аэропорта Борисполь. Лишь после того, как им было сказано, что данная акция согласована и разрешена, армянская сторона вынуждена была прекратить попытки препятствовать ей.

Как заявил Х.Джавадов, это – новая форма информирования украинцев о Геноцида мирного азербайджанского населения в Ходжалы, «В прошлом году мы провели целый ряд мероприятий, посвященных 25-летию Геноцида в Ходжалы. Они прошли в Киеве и целом ряде иных городов Украины. Кроме того, активистами ОДАУ было роздано свыше 3000 газет, — то был специальный выпуск, посвященный рассказу об этой трагической дате в истории нашего народа. При этом, я считаю, что пора проведения конференций и прочих мероприятий закрытого типа, осталась в прошлом. Нужно переходить к более активной форме распространения информации, как о Геноциде в Ходжалы, так и о причинах и последствиях армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. И мы, как видите, уже работаем в этом направлении», — заявил Х.Джавадов.