Решением Совета правления Евразийской федерации комбат джиу-джитсу новым президентом организации избран мастер спорта по рукопашным видам борьбы, доктор философии в области экономики Агиль Аджалов, сообщает Trend.

На пресс-конференции в головном офисе Евразийской федерации комбат джиу-джитсу в Баку главный тренер по рукопашному бою спортивного общества МВД, вице-президент Федерации джиу-джитсу Азербайджана, заслуженный тренер страны Расул Мамедов и президент Федерации джиу-джитсу Азербайджана Мирали Сейидов рассказали об успехах азербайджанских спортсменов на международной арене и пожелали Агилю Аджалову продолжить эти славные традиции, еще больше приносить победы стране.

Было отмечено, что Агиль Аджалов с 2014 года возглавлял Федерацию алпагута Азербайджана, был одним из основателей и членом Совета правления Всемирной федерации алпагута, и внес большой вклад в развитие древнетюркского вида спорта в мире, зарекомендовал себя как хороший организатор, провел ряд значимых республиканских и международных соревнований, ознаменованный победами азербайджанских спортсменов.

Агиль Аджалов выразил признательность за высокое доверие и отметил, что государством созданы все условия для развития спорта, духовно-нравственного воспитания молодежи, благодаря чему сегодня республика известна в мире как спортивная держава, в стране построено множество спортивных объектов и Олимпийских комплексов, наши спортсмены добиваются высоких результатов на международной арене. Агиль Аджалов подчеркнул, что приложит все усилия для дальнейшего развития этого вида спорта в стране и достижения успехов на международной арене.

Комбат джиу-джитсу — прикладное комплексное боевое искусство и международное спортивное единоборство, основой которого является искусство реального рукопашного боя в условиях военных действий, штурмовых операций спецподразделений армии и полиции, а также методы отражения агрессии уличной преступности. При подготовке специалистов комбат джиу-джитсу и тренировках гражданского населения используется ударная техника, борьба в партере, болевые и удушающие приёмы, холодное оружие и подручные бытовые средства самозащиты.

Комбат джиу-джитсу характеризуется скоростным боем на поражение, в котором соперник не должен иметь возможности оказать сопротивление, и быть поверженным в течение 3-5 секунд. Для этого используется специальная ударная техника лишения равновесия и нокаутирования, а также техника контроля центральной линии соперника. Вспомогательными действиями и действиями «второго» плана являются броски с добиванием и болевые приёмы, так как они требуют больших энергозатрат и более длительны во времени, а в условиях военных действий либо боя против нескольких соперников этот фактор может являться определяющим. Это боевое искусство возникло в ХХ-м столетии ввиду разделения боевого искусства джиу-джитсу на несколько направлений и потоков развития.