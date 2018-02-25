Согласованный московскими властями Марш памяти Бориса Немцова начался в центре столицы, передаёт РИА Новости.

Сообщается, что участники демонстрации направляются от Пушкинской площади в сторону Страстного бульвара.

Они несут флаги России, плакаты с лозунгами либеральной оппозиции, портретами и цитатами Немцова.