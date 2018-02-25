Сообщается, что участники демонстрации направляются от Пушкинской площади в сторону Страстного бульвара.
Они несут флаги России, плакаты с лозунгами либеральной оппозиции, портретами и цитатами Немцова.
Сообщается, что участники демонстрации направляются от Пушкинской площади в сторону Страстного бульвара.
Они несут флаги России, плакаты с лозунгами либеральной оппозиции, портретами и цитатами Немцова.
Дата: 2018/02/25 15:41
Раздел: Бывший СССР
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