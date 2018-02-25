Турция ожидает от ООН шагов по привлечению к ответственности лиц, виновных в массовом убийстве мирного населения города Ходжалы. Об этом говорится в послании спикера Великого национального собрания (парламента) Турции Исмаила Кахрамана в связи с 26-й годовщиной трагедии в азербайджанском городе Ходжалы.

Автор послания призывает ООН сыграть активную роль в вопросе вывода частей вооруженных сил Армении с оккупированных азербайджанских земель, в том числе из Нагорного Карабаха и семи прилегающих районов.

«В Ходжалы было совершено одно из самых кровавых зверств в истории человечества. 26 лет назад ВС Армении оккупировали азербайджанский город, и были беспощадно убиты 613 мирных жителей», — говорится в послании, текст которого приводит «Анадолу».

«Банды, поддерживаемые ВС Армении, применили против мирного населения ужасающие методы убийств. Ранения получили 487 мирных жителей, 150 человек пропали без вести. В кровавой бойне в Ходжалы замешаны лица, находящиеся ныне у власти в Армении. Трагедия в Ходжалы – черное пятно в истории человечества», — говорится в документе.

Несмотря на то, что с резни в Ходжалы прошло 26 лет, международные судебные инстанции до сих пор не привлекли к ответственности лиц, причастных к зверствам на оккупированных землях Азербайджана, отмечается в послании.

«Боль Ходжалы не исчезнет до тех пор, пока виновные в массовых убийствах не будут привлечены к ответственности, а армянское государство не принесет официальные извинения. Для более безопасного будущего человечества очень важно привлекать к ответственности участников и организаторов массовых убийств, подобных событиям в Ходжалы. Чту память собратьев в Азербайджане, зверски убитых 26 лет назад в Ходжалы. С чувством отвращения проклинаю преступников, совершивших зверства в Ходжалы», — подчеркивает автор послания.