Для людей осталось загадкой, как пес нашел место захоронения

В аргентинском городе Вилья Карлос Пас немецкая овчарка по кличке Капитан 11 лет провела на кладбище рядом с могилой своего хозяина Мигеля Гузмана. Об этом пишет The Sun.

Как рассказали изданию родственники мужчины, умершего в 2006 году, 11 лет назад они подумали, что пес убежал. Но спустя несколько месяцев его обнаружили у могилы умершего хозяина.

По словам директора кладбища Гектор Баксега, овчарка в какой-то момент просто появилась и начала бродить по территории до тех пор, пока не нашла нужную могилу. С тех пор пес не покидает ее надолго.

«Иногда в течение дня он прогуливался по кладбищу, но всегда спешил назад», — объяснил он.

Пока пес жил на кладбище, он успел стать героем репортажей различных СМИ. Однако четыре года назад ветеринар диагностировал ему почечную недостаточность и заявил, что тот долго не протянет.

Тем не менее, Капитан прожил на кладбище еще несколько лет. СМИ не сообщили точную дату его смерти, однако, по данным The Sun, сейчас решается вопрос о том, где он будет похоронен.