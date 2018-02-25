В Узбекистане был задержан бывший генеральный прокурор Рашид Кадиров.

Об этом сообщается на сайте генпрокуратуры Узбекистана.

«Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального прокурора Р.Х.Кадирова по статьям 165, 205, 210 Уголовного кодекса Республики Узбекистан», – говорится в сообщении генпрокуратуры.

Таким образом, бывший высокопоставленный чиновник обвиняется в вымогательстве, злоупотреблении властью или должностными полномочиями, а также в получении взятки.

По данным ведомства, Кадиров задержан 23 февраля и в настоящее время против него ведется следствие.

Кадиров работал в органах прокуратуры Узбекистана с 1994 года. В 2000 году был назначен генпрокурором Узбекистана и проработал в этой должности два срока, а в 2010 году по решению парламента был оставлен на своей должности на третий срок. Сняли с должности его только в 2015-м на фоне расследования в отношении Гульнары Каримовой, старшей дочери ныне покойного президента Узбекистана Ислама Каримова.

Издание «Озодлик» («Радио Свобода») сообщает, что Кадиров считается одним из самых богатейших людей в Узбекистане. Его сын, в частности, является учредителем предприятия по производству одноразовых шприцов и других медицинских изделий Asia Trade. Семья Кадирова обладает объектами недвижимости в более десяти странах мира, в частности, в Латвии, Австрии, Швейцарии, Чехии.

В августе 2017 года президент Шавкат Мирзияев подверг критике узбекскую прокуратуру и назвал прокурорских работников «самыми большими ворами». Не называя имени, он вместе с тем возложил всю ответственность за это на экс-генпрокурора Кадирова.

«Мы назначили нового генпрокурора, очистили органы прокуратуры от прежнего «мусора», уволив 80 процентов сотрудников. Но все равно в прокуратуре еще работают 15-20 процентов людей, оставшихся от прежней воровской системы. Мы все равно до конца очистим прокуратуру от таких людей», – говорил Мирзияев.