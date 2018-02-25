Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать переменная облачность, в основном без осадков, говорится в воскресенье в сообщении Национального департамента гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.
Температура воздуха ночью составит 4-6, днем — 7-10 градусов тепла.
В некоторых районах страны ожидается дождь, в горах – снег. Местами туман, ветер западный.
Температура воздуха ночью — 2-7, днем — 8-13 градусов тепла , в горах ночью — 2-7 градусов мороза, днем — 4-15 градусов тепла.