Приготовьтесь: сейчас будет, вероятно, лучшее футбольное видео 2018 года. Вратарь «Дуйсбурга» Марк Флеккен решил, что атака соперника на 17-й минуте матча – прекрасный момент, чтобы развернуться, зайти в ворота, достать спрятанную бутылку и попить воды.

Оказывается – нет, не такая уж классная идея.

Важно: это не какой-то любительский чемпионат, а вторая бундеслига, матч 4-й и 9-й команд.