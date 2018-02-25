Приготовьтесь: сейчас будет, вероятно, лучшее футбольное видео 2018 года. Вратарь «Дуйсбурга» Марк Флеккен решил, что атака соперника на 17-й минуте матча – прекрасный момент, чтобы развернуться, зайти в ворота, достать спрятанную бутылку и попить воды.
Оказывается – нет, не такая уж классная идея.
Важно: это не какой-то любительский чемпионат, а вторая бундеслига, матч 4-й и 9-й команд.
На самом деле, Флеккен не сошел с ума и не устроил смелый арт-перфоманс – он просто не видел, что «Ингольштадт» атакует.
Его версия звучит убедительно. Дело в том, что незадолго до этой трагикомичной неловкости «Дуйсбург» забил второй мяч (2:0), но судья разглядел офсайд и не засчитал гол, а соперники стремительно выбежали в атаку. «Все вокруг радовались, я ничего не видел и просто хотел попить, поэтому пошел в ворота. В тот момент на стадионе еще не выключили музыку, которая врубается после голов», – сказал бедный голландский вратарь (цитата по «Спорт сегодня»).
Когда мяч долетел до штрафной, ворота уже опустели. Защитник «Дуйсбурга» Геррит Наубер этого не заметил (потому что сосредоточился на борьбе с нападающим) и спокойно скинул мяч вратарю головой. В этот момент Флаккен наконец развернулся, но был настолько шокирован видом приближающегося мяча, что замер в странной позе. Словно это не настоящий вратарь и не настоящий матч, а вечный баг из серии игр FIFA. «Больше не буду класть бутылку в ворота», – пообещал голландец.
Игроки «Дуйсбурга» оказались очень адекватными мужчинами и не хотели казнить вратаря: «Ребята проявили характер и все равно победили. А теперь мы можем вместе посмеяться».