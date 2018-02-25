Леонид Якубович, судя по всему, устал о своего «фирменного» шоу. Телеведущий неожиданно для зрителей негативно высказался о «Поле чудес». Неожиданно для телезрителей он высмеял идею программы. С его точки зрения формат проекта уже давно устарел. Об этом пишут российские СМИ.

«XXI век на дворе. Девять взрослых человек с образованием всерьез на глазах у всей страны по буквам угадывают слово. Это — диагноз!» — сказал Якубович в эфире шоу «Сегодня вечером». Кроме этого, ведущий «Поле чудес» посмеялся над тем, что в студию иногда попадают люди, не обладающие должной эрудицией. К примеру, один раз участники сознались, что не читали Михаила Булгакова. Более того, они даже и не слышали о «Мастере и Маргарите». «О чем я мог их спросить? Как звали Маргариту? Больше не о чем. Я редко впадаю в ступор, но тогда растерялся ни на шутку», — добавил он.

«Поле чудес» выходит на голубые экраны уже почти 30 лет. Идея создания программы принадлежит Владу Листьеву и Анатолию Лысенко. Менее чем через год после выхода в эфир, в студии появился Якубович, ставший «лицом» популярной телевикторины. Сейчас на его месте уже трудно представить кого-то другого. Любопытно, что «Поле чудес» по-прежнему является одной из рейтинговых программ центрального телевидения.