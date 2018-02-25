Зимний отдых семейства Бекхэмов завершился неудачно. Весело проведенные каникулы в Канаде были омрачены травмой Виктории — она сломала ногу.

Как сообщает издание 7Дней, в этом году на горнолыжный курорт Whistler Бекхэмы отправились впятером: они взяли с собой младших детей – сыновей Ромео и Круза, а также дочку Харпер. Старший же сын пары — 18-летний Бруклин предпочел остаться в Нью-Йорке, со своей любимой девушкой — Хлоей Морец.

Гости курорта имели возможность полюбоваться на то, как 6-летняя Харпер лихо съезжала по склонам на лыжах. А младшие сыновья Виктории и Дэвида продемонстрировали, что они уже очень неплохо освоили искусство катания на сноуборде. Но когда отец семейства попытался было показать сыновьям, что и он может спуститься на «доске» с вершины горы, он потерпел поражение. Дэвид не удержал равновесие и покатился «кубарем» вниз… К счастью, в отличие от своей супруги, он отделался легкими ушибами.

А вот как именно Виктория получила свою травму, пока неизвестно. О том, что с ней приключился несчастный случай, стало известно, когда случайные прохожие засняли ее на улицах Лондона на камеру мобильного телефона на костылях, а потом выложили эти кадры в Сеть. В результате фанаты засыпали супругу Бекхэма выражениями сочувствия и пожеланиями выздоровления. После этого Виктория решила лично прокомментировать случившееся. Она поделилась своим снимком, на котором на одной ее ноге красовался специальный медицинский «ботинок», который применяется при травмах. «Спасибо всем, кто мне написал! Это всего лишь компрессионный перелом! Моя нога просто нуждается в небольшом отдыхе…» — так Виктория прокомментировала свое фото.