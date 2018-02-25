Семнадцать человек были госпитализированы в ночь на воскресенье с признаками серьезного отравления дымом в результате сильного пожара, возникшего на одной из дискотек города Дезенцано-дель-Гарда на севере Италии, сообщило управление скорой медицинской помощи области Ломбардии (Areu), передает РИА Новости.

По данным медиков, состояние этих людей не является критическим, угрозы их жизни нет. Кроме того, еще 52 человека, находившихся в момент пожара на дискотеке, самостоятельно обратились в отделения неотложной медицинской помощи местных больниц.

Согласно информации Areu, телефонный звонок о пожаре поступил около двух часов ночи (4.00 мск). На место происшествия были немедленно отправлены пожарные расчеты, а также шесть машин и один вертолет скорой помощи. Всего в здании находилось несколько сотен человек, которые были эвакуированы на автобусах, предоставленных местными властями.