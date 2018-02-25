Глава Кремля Владимир Путин мечтает захватить всю территорию Украины для восстановления границ Российской Федерации до 1917 года. Об этом «Апострофу», об этом рассказал журналист Виталий Портников.

«Чего, собственно, нужно врагу Украины? Чтобы восстановилась империя, чтобы Украина превратилась в то, чем она была постоянно в его представлении – в ряд областей России. В Кремле даже не пытаются скрыть того, что, к примеру, Харьковская, Витебская, Могилевская и Киевская области – это просто области РФ, которые совершенно неописуемым для проживающих в соседней стране шовинистов (а их там аж 86% — именно сколько россиян поддерживают своего президента) образом провозгласили какими-то там Украиной и Республикой Беларусь», — считает журналист.

Портников добавил, что если конкретно определить политическую стратегию Владимира Путина, то она будет заключаться в восстановлении границ России 1917 года с территориями, вошедшими в состав СССР после 1939 года. Журналист убежден, что, согласно представлениям Путина, крайней точкой России должен быть Ужгород.