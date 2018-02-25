В Дашкесанском районе мужчина убил любовницу.

Как передает АПА, инйидент произошел в селе Ахмедлы.

Житель села Баширов Горхмаз Шемиль оглы, 1978-го года рождения, убил ударом по голове тупым предметом Джафарову Махизер Магомед гызы (1982).

После убийства преступник сбежал с места происшествия. В настоящее ведутся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию и привлечению к следствию убийцы.

Согласно информации, М.Джафарова ранее была в официальном браке. У нее остались двое детей. Ее дочь замужем, а сын учится в 9-м классе.