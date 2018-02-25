Число освобожденных от террористов населенных пунктов в сирийском районе Африн достигло 109, пишут в воскресенье турецкие СМИ со ссылкой на военный источник.

Сегодня турецкие ВС в рамках операции «Оливковая ветвь» освободили от террористов еще пять населенных пунктов на севере Африна на границе с Турцией.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием «Оливковая ветвь» в сирийском городе Африн.

Как заявил ранее премьер Турции Бинали Йылдырым, предполагается, что в Африне дислоцируется около 8-10 тысяч террористов PYD и YPG.