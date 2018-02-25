Кандидат в президенты от возглавляемой собою ЛДПР Владимир Жириновский поделился секретом правильного питания, который позволил ему сбросить лишние килограммы.

«Без сахара. И знаете что? Было 106 килограммов, сейчас уже 101 — пять килограммов. Без врачей, без лекарств», — сообщил Жириновский, слова которого приводит «Московский комсомолец».

Он добавил, что начал также уменьшать размеры порций до объема, помещающегося в стакан. Также есть такие правила: хлеб — раз в день и маленький ломтик, сладкое — нельзя.