К кампании США по дипломатической изоляции КНДР подключились 26 стран. Об этом заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США, передает РИА Новости.

«Мы предприняли конкретные шаги в дополнение к санкциям по сокращению дипломатического пространства для Северной Кореи — к этим усилиям присоединились в последние месяцы дополнительные 26 стран. Мы также оказываем давление на других, чтобы они предприняли дополнительные шаги», — сказал представитель американской администрации. Он не назвал эти страны.

По его словам, США важно «поддерживать единство глобальной коалиции» против КНДР.

«Мы хотим показать Ким Чен Ыну, что у него нет другого пути, кроме денуклеаризации», — сказал представитель администрации.