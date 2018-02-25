Сотрудники полиции США задержали двоих подростков во Флориде, которые угрожали напасть на школы. Об этом информирует CBS Miami.

Первым был задержан 14-летний подросток, который хвастался своими планами о будущей атаке на школу друзьям в видео-чате. Он также показал оружие, при помощи которого намерен совершить нападение. После задержания подростка, полиция обнаружила у него дома и изъяла пневматическую винтовку и пистолет.

Второго школьника правоохранители задержали после распространения им в социальных сетях угроз о нападении на школу.