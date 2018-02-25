Предположительно, техника предназначалась для разжигания конфликта в Ливии.

В Тунисе задержали судно с грузом оружия из России, сообщает Newsru.com со ссылкой на зарубежные СМИ. Отмечается, что местные силовые органы обнаружили на борту контейнеры с военной транспортной техникой. По мнению силовиков, оружие предназначалось для незаконных вооруженных формирований, и теперь делом занимается антитеррористическое подразделение Минюста, пишет сайт newsader.com.

На борту 24 незарегистрированных контейнера, в которых, военные, обследовавшие груз, нашли бронеавтомобили, БМП, бульдозеры, медицинскую технику, электрогенераторы, военную униформу, рации и оборудование для спутниковой связи. По мнению силовиков, это оборудование предназначено для создания военного лагеря.

Изначально корабль направлялся в Камерун, однако из-за поломки зашел 15 февраля в порт Сфакса, заявил представитель таможни Хашем Заннед.

Ранее на странный маршрут Ural, который вышел из Новороссийска, обращал внимание «Морской Бюллетень».

«Очень странным является маршрут судна, вышедшего из Новороссийска назначением на Камерун, — пишет главный редактор Михаил Войтенко. — Какие-то проблемы возникли у него в Ионическом море 9 февраля, но судно пересекло малым ходом почти все Ионическое море – само по себе странно, потому что ему с портом назначения в Камеруне в Ионическом море нечего было вообще делать. Дальше — интереснее. Судно резко повернуло на юг и подошло к ливийскому побережью, где опять призадумалось и некоторое время курсировало на малых скоростях. Затем оно проследовало к Триполи, там опять задумалось, пока наконец, 13 февраля не легло на окончательный курс к Сфакс».

По данным Войтенко, судно принадлежит турецкой компании и ходит под флагом Панамы, однако название «удивительно не турецкое».

Отмечается, что экипаж судна задержан, однако его национальность не озвучивается. Совершенные 20 февраля попытки российских послов попасть на судно не увенчались успехом.

В свою очередь сотрудник посольства России в Тунисе сообщил, что диппредставительство занимается судном из Новороссийска, задержанным властями этой страны, передает РИА Новости.

«Насколько я знаю, наши сотрудники ездили туда, но ситуация еще до конца не закрылась. Занимается консульский отдел посольства», — сказал он агентству, добавив, что «ситуация с судном не совсем такая, как она описана в «Морском бюллетене».

«Ближневосточные СМИ не исключают возможность того, что оружие предназначалось Ливии, какому-то дружественному РФ полевому командиру, тому, кто посещал авианосец Адмирал Кузнецов», — предположил Войтенко.

«Командиром», о котором говорит обозреватель, является фельдмаршал Халифа Хафтар — верховный главнокомандующий вооруженными силами, лояльными парламенту Ливии. Он оппонирует главе Правительства национального единства Файезу Сараджу, которого поддерживает Запад и мировое сообщество.

В 2016 году Хафтар дважды приезжал с визитом в Москву, встретившись с министром обороны Сергеем Шойгу, секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, а также с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Позже появились сообщения о том, что Москва разместила в Ливии спецназ.

В январе 2017 года, продвигаясь на юг Ливии, силы Хафтара столкнулись с силами, лояльными Правительству национального единства, которое Хафтар не признает. Вскоре после этого — в августе 2017 года — командир провел новые переговоры с Лавровым и Шойгу по поводу военной помощи со стороны РФ.