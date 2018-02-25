Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон намерены провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Темой для обсуждения должна стать реализация принятой Советом Безопасности ООН резолюции о временном прекращении огня в Сирии. Как заявили в воскресенье, 25 февраля, в администрации президента Франции, разговор должен состояться в тот же день.

В частности, Макрон и Меркель собираются обсудить с Путиным политические планы в отношении продолжительного мира в Сирии. Режим прекращения огня стал «необходимым первым шагом» к тому, сообщает Русская служба Deutsche Welle.

Ранее в субботу, 24 февраля, Совбез ООН единогласно принял резолюцию о временном прекращении огня в Сирии на срок в 30 дней для доставки гуманитарной помощи и эвакуации раненых, нуждающихся в медицинской помощи.