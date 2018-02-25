В индийском штате Одиша новоиспеченная семейная пара подорвалась на бомбе, заложенной в один из свадебных подарков. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Молодая чета с критическими ранениями была доставлена в больницу. Позднее супруг умер, жена остается в реанимации. Кроме того, на месте взрыва погибла бабушка мужа.

Взрыв прогремел спустя несколько дней после торжества, когда супруги приступили к распаковыванию подарков, преподнесенных гостями на свадебной церемонии. Один из них взорвался в руках мужчины.

Полиция пытается понять, из чего была сделана бомба и кто мог вручить ее.