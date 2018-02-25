Воздушный акробат сорвался с высоты во время выступления цирка Мстислава Запашного в Элисте. Артист находится в реанимации, сообщает ТАСС.

«Во время выступления цирка [Мстислава] Запашного с высоты сорвался акробат Антон Мартынов. Сейчас он в реанимации, ему оказывается всевозможная помощь», — уточнили в администрации. Там же отметили, что обстоятельства происшествия выясняются.

Цирк выступал в Элисте в спорткомплексе «Ойрат-арена». В администрации подчеркнули, что «все технические параметры для проведения представления были соблюдены».