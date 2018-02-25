Жюри Берлинского кинофестиваля во главе с Томом Тыквером раздало главные призы в основном конкурсе.

«Золотого медведя» Берлинале-2018 получил фильм «Меня не трогай» Адины Пинтилие (Румыния, Германия, Чехия, Болгария и Франция).

Гран-при жюри – у фильма Малгожаты Шумовской «Рыло».

«Серебряный медведь» имени Альфреда Бауэра за открытие новых перспектив в кино достался картине «Наследницы» Марсело Мартинези.

Лучший режиссер – Уэс Андерсон, «Остров собак». Лучшая актриса: Ана Брюн, «Наследницы», лучший актер: Энтони Байон, «Молитва».

Лучший сценарий: Мануэль Алкала и Алонсо Руиспаласьос, «Музей».

Приз за художественный вклад: Елена Окопная за костюмы и работу художника-постановщика в фильме «Довлатов».

Напомним, 68-й Берлинский кинофестиваль проходил с 15 по 25 февраля. Вчера вечером стали известны победители в других секциях и от других жюри.