Украинский певец Константин Бочаров, который выступает под сценическим псевдонимом Melovin, с песней Under the Ladder («Под лестницей») представит свою страну на международном песенном конкурсе «Евровидение» в Лиссабоне, сообщают РИА-Новости.

Победителя национального отбора определили на основании мнения профессионального жюри и голосов телезрителей.

Бочаров в 2015 году стал победителем вокального шоу X-фактор на Украине, ему 20 лет, он родом из Одессы.

«Евровидение» пройдет в мае, свое участие в нем подтвердили более 40 стран. Португалия получила право принять международный песенный конкурс после победы своего представителя Сальвадора Собрала в Киеве в 2017 году.