Один из пабов Плимута планировал провести традиционные улиточные гонки и направить собранные средства на благотворительность, однако соревнования пришлось отложить из-за морозов, передает Газета.ру со ссылкой на The Telegraph.

По словам организаторов, они собирались забрать улиток из зоомагазина, однако выяснилось, что из-за мороза они начали впадать в спячку и стали слишком «вялыми» для того, чтобы ползать наперегонки.

Организаторы принесли извинения зрителям и пообещали провести мероприятие, когда станет теплее.

Отмечается, что рекорд соревнований принадлежит улитке, проползшей 13-дюймовую дистанцию за две минуты.