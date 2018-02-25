Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию об установлении 30-дневного режима прекращения огня на территории Сирии и дальнейшем проведении гуманитарных операций в стране.

Как передает РИА Новости, документ требует, чтобы все стороны «без промедления прекратили столкновения» и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, чтобы позволить безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых.

В тексте отмечается, что режим прекращения огня не распространяется на военные операции против «Исламского государства», «Джебхат Ан-Нусры»,и Аль-Каиды и других лиц и организаций, связанных с ИГ и «Аль-Каидой».