Власти одной из четырех провинций Пакистана Синд ввели запрет на игрушечные автоматы и пистолеты.

Как передает РИА Новости со ссылкой на местное издание Express Tribune, запрет введен на производство, продажу, покупку, использование и демонстрацию игрушечных автоматов и пистолетов на всей территории провинции.

Решение было принято после того, как об этом попросила полиция, обратившись в департамент внутренних дел. Свою просьбу полиция обосновала тем, что «игрушечное оружие может быть использовано при совершении уличных преступлений».

Кроме того, в письме полиции говорилось, что «использование игрушечного оружия детьми приводит к серьезным травмам, а также отрицательно воздействует на умы детей».