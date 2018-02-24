Турция продолжит обеспечивать безопасность границ и устранять любые источники угроз.

Об этом в субботу заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в провинции Кахраманмараш, сообщает Тренд со ссылкой на турецкие СМИ.

Глава турецкого государства отметил, что никто не вправе требовать от Анкары ответа за шаги по устранению угроз границам Турции.

«Турция продолжит обеспечивать безопасность границ и устранять любые источники угроз. Турция и ее армия не боятся врагов. Операция в Африне — наглядное тому свидетельство», — сказал Эрдоган, напомнив о том, что протяженность турецко-сирийской границы составляет 911 км.

Президент Турции привлек внимание к утверждениям о гибели гражданского населения в рамках антитеррористической операции «Оливковая ветвь» на северо-западе Сирии.

«Традиции и культура турецкого народа не допускают убийства мирных жителей, чего не скажешь о тех, кто ныне критикует Анкару», — подчеркнул турецкий лидер.