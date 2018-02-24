Врач из Гёйчая Сахиб Алиев лечит болезнь щитовидной железы, более известную в народе как зоб, нетрадиционным методом — речными лягушками. Благодаря этим неприхотливым земноводным ему уже удалось вылечить около пятисот человек — не только из различных областей Азербайджана, но и из России, Украины, Грузии и Турции.

Одна из пациенток Алиева, Гюльназ Гулиева рассказала в беседе с региональным корреспондентом Sputnik Азербайджан, что давно страдает от болезни щитовидки.

«В моей семье многие болеют зобом, врачи говорят, болезнь наследственная. Сестра перенесла операцию, но я боюсь операции. И вот однажды услышала от знакомых, что зоб можно лечить лягушками», — продолжает Гулиева.

Поначалу женщина удивилась и не поверила, что такое вообще возможно. Но потом узнала, что этот метод применялся еще в древнекитайской медицине, и многим помог полностью вылечиться.

Она начала поиски специалистов, которые применяют этот не совсем обычный метод, и выяснила, что такой врач живет и практикует в Гейчае. Как оказалось, Алиев занимается лечением лягушками уже давно и успел помочь многим больным. Помог он и Гулиевой.

Региональный корреспондент Sputnik, встретившись с врачом, практикующим лечение лягушками, поинтересовался подробностями этого необычного метода. По словам Алиева, он лечит от «зоба» речными лягушками за три дня. Больные для начала проходят ультразвуковое обследование. После того, как поставлен диагноз заболевания щитовидной железы, врач приступает к лечению.

На первый взгляд все просто — он прикладывает лягушек каждый день, придерживая у горла больного в течение полутора часов. Однако, по словам Алиева, в это время его самочувствие ухудшается. «Я прикладываю лягушку к горлу больного, она вытягивает из организма все яды и токсины, и в это время я тоже испытываю неприятные ощущения», — говорит доктор. Он также сказал, что на людей, которые боятся лягушек, данный метод лечения не действует.

Он пытался научить этому методу лечения своих детей и медсестру, но у них не получалось. «Процесс достаточно сложный, но мне всегда удавалось успешно его завершить, и ни один мой больной не ушел от меня недовольным проведенным лечением», — с гордостью заявляет Алиев.

Он также отметил, что может лечить разные виды зоба. Люди обращаются к нему с такими жалобами, как нервозность, общая слабость, отсутствие аппетита, потение ладоней, учащенное сердцебиение, сухость и выпадение волос – все эти симптомы исчезают через три дня лечения: «После окончания лечения больные проходят повторное УЗИ и сами убеждаются в том, что лечение прошло успешно».