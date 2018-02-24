В Сумгаите произошло самоубийство.
Как передает Report, мужчина примерно 40-45 лет бросился с 14-го этажа дома, в котором проживал.
Его личность пока не установлена. По факту ведется расследование.
В Сумгаите произошло самоубийство.
Как передает Report, мужчина примерно 40-45 лет бросился с 14-го этажа дома, в котором проживал.
Его личность пока не установлена. По факту ведется расследование.
Дата: 2018/02/24 22:30
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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