Ирак стремится иметь в своем распоряжении ракетные системы С-400, чтобы защитить свою территорию и небо от воздушных угроз.

Как передает ТАСС, об этом заявил в субботу изданию Al Ghad Press глава комитета по обороне и безопасности иракского парламента Хаким аз-Замили.

«Ирак вправе обладать продвинутым оружием для защиты своей земли и неба от воздушных угроз извне, — сказал он. — Терроризм нацелен на нашу страну, где много святых для каждого иракца мест. Есть признаки и предупреждения о том, что экстремисты могут использовать воздушные суда для атак на эти святыни, что приводит к большому волнению и беспокойству в стране, как это произошло после атаки на святыни в Самарре».

В этом городе расположено несколько шиитских святынь, в том числе построенная в 944 году мечеть Аль-Аскария, считающаяся одним из центров шиитского религиозного паломничества. 22 февраля 2006 года в результате взрыва в Аль-Аскарии обрушился золотой купол — под обломками оказались свыше 80 человек. Покушение на шиитскую святыню спровоцировало небывалую вспышку насилия в стране, поставив Ирак на край гражданской войны.

«Америка — развитая страна, не меньше, чем любая другая, но Всемирный торговый центр был атакован самолетами, — напомнил аз-Замили. — Поэтому Ирак стремится обладать такой системой, как С-400 для защиты своей земли, святынь и неба. Мы серьезно настроены на это».

При этом парламентарий указал на то, что США «не стремятся вооружать Ирак и предоставлять ему системы, обеспечивающие полноценную защиту его территории и воздушного пространства», а хотят, чтобы он оставался «открытой ареной для реализации их планов». «Поэтому Ирак вынужден обладать такими комплексами, — указал он. — И это наше право получить их».