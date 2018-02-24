Президент США Дональд Трамп намерен провести в марте и апреле серию встреч с арабскими лидерами, чтобы попытаться урегулировать дипломатический кризис вокруг Катара.

Как передает ТАСС, об этом сообщил в субботу информационный портал Axiosсо ссылкой на источники в администрации США.

По их словам, Белый дом «надеется, что эти отдельные встречи приведут к примирению сторон в данном конфликте весной на саммите арабских лидеров в Вашингтоне или Кэмп-Дэвиде (загородная резиденция президента — прим. )», отмечает Axios. Вашингтон «стремится вновь объединить страны района Персидского залива и убедить их сосредоточиться на противодействии злонамеренному поведению Ирана в регионе», подчеркнули источники.

В середине марта запланирована встреча Трампа с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, в конце следующего месяца, приблизительно 27 марта, американский лидер должен встретиться с наследным принцем эмирата Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, а спустя примерно неделю после этого — с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.