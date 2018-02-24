Закрывается Азербайджанский центр спасения животных (AARC).

Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в самой организации.

Как указал источник в приюте, пожелавший остаться не названным, работникам объявили, что 28 февраля станет последним рабочим днем благотворительного заведения.

В настоящее время в центре находятся до 200 домашних животных. Работающие там ветеринары в спешке пытаются пристроить животных, чтобы те не погибли, оказавшись на улице. Однако, за несколько дней удалось найти новых хозяев лишь небольшой части питомцев.

Между тем, как указано на веб-странице AARC, причиной закрытия приюта является отсутствие средств у донора, который долгие годы оказывал финансовую поддержку центру.

Ветеринары поблагодарили всех тех, кто в течении девяти лет приходил и заботился о животных.

Отметим, что АARC был учрежден в 2009 году и являлся первым официально зарегистрированным центром по спасению животных в Баку. Организация функционировала как 100% благотворительный приют по спасению животных. Основателем приюта стала Хедье Рошанзамир (Hedieh Roshanzamir), прожившая 20 лет в Азербайджане.